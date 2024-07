После удара по городу Измаил Одесской области в Румынию на вертолетах были эвакуированы три иностранных офицера. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева пишет РИА Новости.

© dreamstime.com

По его словам, накануне по припортовой зоне Измаила была нанесена серия ударов, еще одна атака была сегодня, «когда соседние румыны приехали забрать своих погибших».

«И опять полетели «скорые», на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров», - рассказал Лебедев.



Напомним, что, по данным Минобороны РФ, на стороне Вооруженных сил Украины участвует в боевых действиях большое количество наемников из Франции, США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.

При этом американская газета The New York Times ранее опубликовала интервью с членом отряда иностранных наемников The Chosen company, военным медиком Каспаром Гроссе, который участвует в конфликте на стороне Украины. Он рассказал о нескольких случаях убийств сдавшихся в плен российских военных. В том числе раненного российского военнослужащего, просившего о медпомощи.