Виртуальная реальность "Солнцепека" станет разящей

Первый в России и - стоит добавить - в мире, виртуальный тренажер для подготовки экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" разработали инженеры компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра". Его публичная презентация запланирована в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". Он пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

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Как сообщает ТАСС, в этом году на форуме будет продемонстрирована широкая линейка тренажеров виртуальной реальности. Один из них - для "Солнцепека". Вне всякого сомнения, этот обучающий комплекс значительно повысит уровень профессиональной подготовки армейских экипажей тяжелых огнеметных систем, активно применяемых в зоне СВО.

Напомним, что система "Солнцепек" предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. Как ни странно, за рубежом аналогов отечественной тяжелой огнеметной системы нет до сих пор. Между тем, первые образцы ТОС разрабатывались еще в СССР с 1971 по 1979 год в Омске, в КБ транспортного машиностроения. В дальнейшем тяжелые огнеметные системы многократно модернизировались. ТОС-1А "Солнцепек" появилась в 2001 году.

В модернизированном варианте огнемет имеет 24 направляющих трубы для запуска ракет с термобарическими зарядами. Они имеют броневую защиту. Это очень важно, так как огнемет работает фактически на переднем крае. Дальность его стрельбы - около шести километров.

Длительность полного залпа при парных пусках - шесть секунд, при одиночных - 12 секунд, а время готовности к открытию огня по видимой цели с момента остановки боевой машины - 90 секунд. Экипаж машины состоит из трех человек: водителя-механика, наводчика и командира. Стрельба ведется двумя типами неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм. Они отличаются длиной и массой - от 173 кг до 217 кг. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 тысяч квадратных метров. Облако взрывается практически одномоментно, превращая огромную площадь в полыхающий ад. На врага удары российских тяжелых огнеметных систем всегда производят поистине страшное впечатление.