Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели военные группировки войск «Центр».

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил России демонстрируют хорошие результаты на Донецком направлении. По его словам, военнослужащие каждый день продвигаются вперед, беря под контроль населенные пункты.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ громят украинские войска в Калиновке под Часовым Яром. В публикации уточняется, что восточная часть населенного пункта и территория фермы севернее перешли под контроль российской армии. По данным канала, подразделения развивают наступление с целью закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.