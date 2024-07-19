Песков объяснил визит военной делегации РФ в КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам, с чем связана поездка российской делегации в Пхеньян.

По его словам, делегация, которую возглавляет замминистра обороны Алексей Криворучко, приехала в северокорейскую столицу в соответствии с договоренностями. Соглашение о такой поездке было достигнуто в ходе недавнего визита Владимира Путина в КНДР.

Песков добавил, что целью поездки как раз и является реализация вышеупомянутых договоренностей.

Представитель Кремля также напомнил, что глава государства съездил в Северную Корею весьма результативно, программа была насыщенной.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с военной делегацией, обсуждалось взаимодействие в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности. Северокорейский лидер выразил от имени властей и народа КНДР поддержку российской СВО на Украине.

Двухдневный визит российского лидера в Северную Корею состоялся месяц назад, он включал переговоры на высшем уровне и обширную культурную программу. Одним из основных итогов визита стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.