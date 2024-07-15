В Ереване начались учения США и Армении

В Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. Об этом сообщает Министерство обороны Армении. Lenta.ru

На церемонии открытия, которая проходила в Военной академии имени Вазгена Саркисяна в Ереване, присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куинн и другие официальные лица. RT на русском

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах. ТАСС