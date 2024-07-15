Минобороны РФ получило усовершенствованные самолеты

Нижегородский авиационный завод «Сокол» (принадлежит «Ростеху») передал министерству обороны России первые в 2024 году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, отремонтированных и усовершенствованных. Газета.Ru

«Авиационная техника была поставлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении. Деловая газета «Взгляд»

МиГ-31 - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода им. А. И. Микояна Александр Федотов. Самолет был принят на вооружение 6 мая 1981 года. Производился в 1975-1994 годах на авиазаводе "Сокол" в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), всего было построено более 500 единиц. В настоящее время машины этого типа эксплуатируются Вооруженными силами РФ и в Казахстане. ТАСС