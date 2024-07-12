Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконтрольно и безрезультатно растрачивает средства и ресурсы, преподнося плоды своей деятельности в «ложных докладах» как успехи на фронте. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

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По ее словам, командиры воздушных сил игнорируют частые удары по западным областям страны и пишут фальсифицированные доклады об уничтоженных целях.

В качестве подтверждения Безуглая привела цитату военного, который описывал отношение командования к выполнению задач: «Главное получить доклад, что все цели уничтожены, а когда дрон попадает в объект, следует говорить, что это обломки».

Она добавила, что командование устраивает «террор служебными расследованиями», если подчиненные предоставляют более правдивые отчеты.

Депутат также рассказала, что руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом. Помимо этого, с февраля 2022 года бывшие командиры летчики были заменены зенитчиками, что фактически нивелирует их вес в системе.

Ранее журналист Артем Ильин, служащий в ВСУ, рассказал, что украинские солдаты в окопах говорят о повальной коррупции в руководстве. Многие из них верят, что на управляющие должности назначают тех, кто дал взятку.