Минобороны заявило о «стабильном наборе» контрактников

Министерство обороны РФ подтвердило информацию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что с начала 2024 года контракты с ведомством заключили 190 тысяч граждан. Отмечается, что набор остается стабильным — в среднем он составляет около тысячи человек в сутки.

— Задача, поставленная президентом России по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется, — говорится в сообщении ведомства в Telegram–канале.



В феврале заместитель председателя Совета безопасности России сообщил, что в текущем году на службу в зону специальной военной операции было принято уже более 53 тысяч человек. Среди общего количества контрактников и добровольцев числится около четырех тысяч студентов, которые взяли академический отпуск и отправились выполнять боевые задачи.

В начале января текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, которые подписали контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и членов их семей.

В 2023 году в российскую армию набрали 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев.