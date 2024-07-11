Вооруженные силы Украины применили химоружие в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Российская газета

«Были такие факты непосредственно на волчанском и липцовском управлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет. Но то, что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления, это дыхательная система, люди получали химические ожоги. То есть, такая информация была», - сказал Ганчев. ТАСС

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Авдеевки в Донецкой народной республике российские военные нашли лабораторию со следами химоружия. Lenta.ru