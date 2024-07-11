Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не приводятся.

Ранее стало известно, что днем 11 июля в Белгороде прогремели взрывы. Также сообщалось о следах работы системы ПВО в небе над региональной столицей. В это же время в городе, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе объявлялась ракетная опасность, которая продлилась примерно с 12:15 до 12:25, о чем сообщал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.