ПВО сбила над Донецком ракету РСЗО HIMARS

Российская система противовоздушной обороны сбила ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряд практически полностью уцелел и упал на востоке Донецка, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

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"Ракету РСЗО HIMARS сбила система ПВО. Она упала в Пролетарском районе Донецка и практически полностью уцелела", - сказал собеседник агентства.



По данным оперативных служб, уцелевший образец увезли представители профильного ведомства. "Образец может принести немало пользы", - заключили в оперативных службах.