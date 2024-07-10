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В США заявили об «очень старом» флоте ВВС

ВВС США нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего «очень старого» флота самолетов. Об этом заявил командующий боевым воздушным командованием Соединенных Штатов генерал Кеннет Уилсбах, передает «РИА Новости».

В США заявили об «очень старом» флоте ВВС
© globallookpress.com

Он отметил, что обслуживание самолетов «имеет фундаментальное значение, чтобы они были готовы к ежедневным полетам».

«Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот», — сказал Уилсбах.

Также он указал на важность проведения регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.

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