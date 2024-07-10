В США заявили об «очень старом» флоте ВВС

ВВС США нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего «очень старого» флота самолетов. Об этом заявил командующий боевым воздушным командованием Соединенных Штатов генерал Кеннет Уилсбах, передает «РИА Новости».

Он отметил, что обслуживание самолетов «имеет фундаментальное значение, чтобы они были готовы к ежедневным полетам».

«Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот», — сказал Уилсбах.



Также он указал на важность проведения регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.