Генерал США признал проблемы флота ВВС

Командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего «очень старого» флота самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам.

Уилсбах добавил, что также считает важным проведение регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.

До этого стало известно, что американские стратегические бомбардировщики B-52 будут стоять на вооружении США еще долгие годы, но в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами при модернизации.

По данным Управления государственной отчетности США, «задержки с критическим проектированием являются результатом недооценки уровня финансирования, необходимого для завершения работ».

20 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса. По его словам, работы в этом направлении запланированы давно и никак не связаны с последними решениями Российской Федерации по ядерной тематике.