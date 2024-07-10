В НАТО нашли способ быстрой доставки оружия Украине

Страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«Координация работы по оснащению, обучению и наращиванию сил для поддержки Киева будет размещена в Германии, но также будут созданы логистические хабы в странах Восточной Европы, которые входят в состав НАТО», — рассказал генсек.



Он добавил, что это необходимо для ускорения поставок вооружений Украине.

В НАТО захотели общаться с Москвой

Ранее Белый дом заявил, что новая программа НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) сделает Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместимыми с силами военного блока. Сообщается, что новое командование по военной подготовке и снабжению Киева будет располагаться в Германии.