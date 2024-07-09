Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

Швеция станет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, США, но остров Готланд может оказаться под командованием альянса в Брюнсюме, Нидерланды. Об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон. ТАСС

«Сейчас на встрече в Вашингтоне будет подтверждено, что Швеция и другие страны Северной Европы будут принадлежать к одному и тому же командованию в Северной Америке, и это хорошо для оборонного сотрудничества северных стран», — заявил он. Lenta.ru

Уточняется, что на данный момент в НАТО ведутся дискуссии о том, где в Балтийском море должна проходить «граница» между командованием США и командованием Нидерландов. RT на русском