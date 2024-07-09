Индия представила новый легкий танк Zorawar, который должен стать дополнением к Т-72 и Т-90 в горных северных районах страны. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

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По данным India Today, новый танк, который весит 25 тонн, был спроектирован и подготовлен к испытаниям в рекордно короткие сроки - всего за два года. Он может преодолевать крутые подъемы в горах, пересекать реки и другие водоемы. В качестве основного вооружения используется 105-мм орудие.

Указывая на предполагаемую область применения, новинку назвали в честь генерала Зоравара Сингха, который руководил военными операциями в Ладакхе и западных районах Тибета в XIX веке. В настоящее время заказано 59 таких машин, планируется заказать еще более 200, но ожидается, что они поступят на вооружение только к 2027 году.

Отсутствие у Индии опыта в разработке танков вызвало серьезные вопросы относительно эффективности Zorawar, поскольку предыдущий индийский танк Arjun был признан неудачным. Предполагается, что Индия могла получить значительную поддержку от России в реализации этой программы.