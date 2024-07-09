Умер глава управления госэкспертизы Минобороны

Скончался глава управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев, его похоронят в Шамильском районе Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района. Ему был 61 год. Причины смерти не уточняются.

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Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента, — рассказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, тело Хандаева уже доставили в Махачкалу. Он руководил управлением государственной экспертизы с июня 2023 года. До этого он занимал должность генерального директора управления заказчика капитального строительства Минобороны.

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