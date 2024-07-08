Пентагон: работы над МБР Sentinel будут продолжены

Разработка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты, отметили в Пентагоне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Пентагоне заметили, что законодательство США настоятельно требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%. Вместе с тем, для проектов, особо значимых для национальной безопасности, могут быть сделаны исключения.

В пресс-службе пояснили, что замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант проанализировал проект и заявил о его соответствии законодательным критериям продолжения.

В ведомстве уточнили, что эксперты осознают масштабы затрат. Вместе с тем, они понимают, с какими рисками сопряжен отказ от модернизации ядерных сил.

Какое оружие будет играть ключевую роль в войнах будущего

Ранее глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон сообщил, что в работе над межконтинентальной ядерной ракетой Sentinel, подводной лодкой Columbia и стратегическим бомбардировщиком B-21 — новыми носителями ядерного оружия, достигнуты значительные успехи.

Журналисты отметили, что в рамках обновления триады ВВС США рассчитывают получить не менее 100 единиц B-21 для замены существующего парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit и расширения его под будущие потребности.

Подводные крейсера проекта Columbia начнут службу в 2031–42 годах и будут служить не менее 40 лет каждый. Они будут иметь длину около 170 м и водоизмещение более 21,1 тыс. тонн. Корабли вооружат баллистическими ракетами Trident II D5 в количестве 16 единиц.