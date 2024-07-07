Над Мелитополем сбили 5 ракет HIMARS
Пять украинских ракет РСЗО HIMARS, по данным оперативных служб, сбили над Мелитополем. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
«Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города», — сказано в сообщении.
В местах падения загорелась сухая трава. На месте работают подразделения МЧС.
В воскресенье, 7 июля отмечается 117 лет со дня рождения советского разведчика, борца с украинским национализмом Павла Судоплатова. Он уроженец Мелитополя.
В центре города установлен бюст генерал-лейтенанта Судоплатова. В воскресенье горожане возлагают к нему цветы.