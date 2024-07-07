Над Мелитополем сбили 5 ракет HIMARS

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Пять украинских ракет РСЗО HIMARS, по данным оперативных служб, сбили над Мелитополем. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

«Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города», — сказано в сообщении.



В местах падения загорелась сухая трава. На месте работают подразделения МЧС.

В воскресенье, 7 июля отмечается 117 лет со дня рождения советского разведчика, борца с украинским национализмом Павла Судоплатова. Он уроженец Мелитополя.

В центре города установлен бюст генерал-лейтенанта Судоплатова. В воскресенье горожане возлагают к нему цветы.