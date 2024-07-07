В Минобороны Японии разразился масштабный скандал

Десятки высокопоставленных служащих Минобороны Японии будут строго наказаны за халатное обращение с секретными данными, издевательства над подчиненными и сексуальные домогательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Проверка гражданских сотрудников Минобороны, так называемого «отряда пиджаков» выявила многочисленные нарушения и преступления.

Служащие в сухопутных войсках, ВМФ и ВВС были замешаны в халатном обращении с особо секретными данными. Также были выявлены случаи сексуальных домогательств и издевательств над подчиненными.

В Минобороны пообещали строго наказать несколько десятков высокопоставленных чиновников. Если они избегнут уголовного наказания, им грозит сокращение зарплаты, понижение в должности и увольнение.

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Нарушения были зафиксированы на многих военных кораблях, где секретные данные передавали в руки служащих, не имеющих к ним допуска. Под расследование попало командование эсминца «Инадзума», и других кораблей, а также ряд подразделений в сухопутных силах самообороны. Пресса сообщает, что глава штаба морских сил самообороны Рё Сакаи в ближайшее время подаст в отставку.