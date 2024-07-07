В ВСУ создали роту для казни российских пленных

Российские военнопленные в Украине подвергаются жестокой расправе. В ВСУ функционирует подразделение иностранных наемников, осуществляющих казнь пленных бойцов. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на слова немецкого военного медика Каспара Гроссе, принимавшего участие в спецоперации на Украине.

© РИА "ФедералПресс"

«Украинские операторы беспилотников сообщили, что российский солдат пытается сдаться. Но потом греческий военный с позывным «Зевс» подвел туда дрон и сбросил на россиян гранату», – передает слова Гроссе New York Times.



Медик подчеркнул, что подобные инциденты носят массовый характер и даже иностранные наемники осуждают подобную бесчеловечность.

Глава СПЧ прокомментировал «видео казни» российских солдат

Военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что нацисты киевского режима, несущие ответственность за эти преступления, игнорируют международные нормы военного права, нарушая их при первой возможности, нанося тяжкие повреждения пленным и часто убивая пленных бойцов РФ.

«Все эти случаи будут расследованы, преступники будут изобличены и преданы суду. Независимо, где и на какой территории они будут находиться. Тут можно провести аналогию с «ценром Визенталя», когда израильские спецслужбы после Второй мировой войны ловили нацистских преступников по всему миру», – заключил Иванников.



Ранее Гроссе рассказал о том, как боец ВСУ выстрелил в голову просившему о помощи российскому пленному. Украинские военнослужащие произвели 2 выстрела.