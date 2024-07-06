В Индии представили новый легкий танк «Зоравар»

Управление оборонных исследований и разработок (DRDO) представило новый лёгкий танк «Зоравар», пишет обозреватель Манджит Неги в статье для India Today. По его данным, он предназначен для противодействия китайской армии на линии фактического контроля.

© Скриншот

Танк был назван в честь генерала XIX века Зоравара Сингха, который руководил вооруженными операциями в Ладакхе и Западном Тибете.

Боевая машина была совместно разработана DRDO и компанией Larsen & Toubro (L&T) Limited с учетом требований индийской армии для работы в высокогорных районах, таких как Ладакх, где Китай развертывает свои лёгкие танки «Тип 15».

При создании машин был учтен опыт конфликта на Украине — в них были интегрированы БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Вес «Зоравара» составляет 25 тонн, что значительно меньше, чем у тяжелых танков, таких, как «Абрамс» (M1A2SEP — 63,1 тонны), «Леопард» (от 50 до 60 тонн), «Меркава» (70 тонн). Это позволяет ему действовать в сложной горной местности. Кроме того, он может пересекать реки и озера.

Танк оснащен основным орудием калибра 105 мм или выше, способным вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Имеет модульную динамическую броню и систему активной защиты.

Индийская армия, пояснил обозреватель, разместила первоначальный заказ на 59 танков «Зоравар» и потенциально планирует закупить в общей сложности 354 легких танка.