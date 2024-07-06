Подполье: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка

ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повреждён самолёт.

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Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Согласно его данным, 5 июля в 13:30 мск российские войска ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области.

По словам местных жителей, взрыв был громким, при этом, как уточнил Лебедев, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва,

«Второй по тональности был более громким. По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолёт повредило, но не уничтожило», – рассказал подпольщик.



Как писала «Свободная Пресса», ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли ударил по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ.

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