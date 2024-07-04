В Чехии судят наемника, который воевал на стороне ВСУ

В Чехии идёт суд над наёмником, который воевал на стороне Украины в Ирпене и Буче.

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Об этом сообщает портал České noviny.

27-летний Филипп Симан обвиняется в незаконной службе в украинской армии и в мародёрстве.

«Симан, согласно обвинительному заключению, при выполнении приказов и в свободное время неоднократно присваивал вещи погибших солдат и гражданского населения», — говорится в сообщении.



Симан обвинения отвергает и утверждает, что не хотел сам брать вещи. На суде он рассказал, что солдаты базировались в брошенных украинцами домах и пользовались всем, что там находилось. Он заявил, что кольцо, которое, по версии обвинения забрал Симан, он якобы получил от руководства, а серебряные слитки ВСУ разрешили ему оставить у себя.

«По собственной воле, по его словам, он взял только кислородную маску как напоминание о том, что служил на Украине», — пишет издание.



За службу в иностранной армии Симану грозит до 5 лет тюрьмы, а также большой срок за мародёрство.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил наёмника из Франции к 14 годам колонии за службу в ВСУ.