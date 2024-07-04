Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и вопрос нового наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции, поэтому попытка нового наступления представляется весьма вероятной. В то же время Россия, как считают аналитики, готова к подобному развитию событий, и новый «контрнаступ» закончится таким же провалом, как и предыдущий.

Зеленский отверг заявления о том, что украинские войска оказались в тупике на поле боя. В интервью Bloomberg он отметил, что сейчас ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад», и «вопрос нового наступления – это вопрос вооружения бригад».

«Это не тупик, это проблемная ситуация», – сказал он. «Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть воля и есть инструменты. У нас есть воля, а инструменты – они пока не появились», – пояснил Зеленский, посетовав на медлительность США в поставках оружия и боеприпасов.



Однако в последние две недели появляется все больше признаков того, что украинские войска продолжают скапливать войска, технику, боеприпасы и топливо с целью организовать новую попытку «контрнаступа» либо в районах Слобожанщины (с акцентом на Волчанск), либо же в районах Приазовья (с акцентом на Орехов), о чем газета ВЗГЛЯД писала еще в конце июня.

Кроме того, ВСУ с конца июня наращивают количество обстрелов Запорожской АЭС, преследуя не только военные цели, но и политические. На этом фоне Вооруженные силы России повысили интенсивность ударов по военной инфраструктуре и логистике противника, включая поражение складов с боеприпасами в Харькове, производственных мощностей в Днепре и авиации в Полтавской области.

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По мнению киевского политолога Алексея Нечаева, несмотря на недавние разговоры Зеленского о мире, в реальности ВСУ заметно экономят средства ПВО, ожидают поставок западной авиации, ужесточают мобилизацию и в меру своих возможностей готовятся к еще одному «контрнаступу», который в украинских и зарубежных СМИ называют «попыткой улучшить переговорные позиции Украины».

«Какими будут сроки этой попытки – сказать сложно. Но можно предположить, что «контрнаступ» должен предварять не только второй «саммит мира», но и президентские выборы в США. А вот дадут ли Штаты отмашку на новую эскалацию – покажет время и результаты июльского саммита НАТО в Вашингтоне», – полагает Нечаев.



Что касается военно-технических аспектов этой подготовки, то эксперты указывают на несколько факторов, которые будут мешать новому наступлению противника.

«Чтобы провести наступление и серьезно изменить линию боевого соприкосновения (ЛБС), нужна поддержка тяжелой бронетехники, завоевание превосходства в воздухе и т. д. В прошлом году у противника было все, кроме господства в воздухе, и он за это жестко поплатился – потерял около 160 тыс. человек, не добившись никаких успехов», – напоминает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».



Вопрос о том, смогут ли ВСУ создать новый ударный кулак, остается открытым. Однако Россия оперативно реагирует на любое скопление войск противника и «не дает ВСУ ротироваться даже в тактической зоне». «Наша разведка долетает уже до Полтавщины, что подтвердил ракетный удар по аэродрому в Миргороде. Поэтому вопрос в том, смогут ли ВСУ где-то скрытно накопить силы. Но попытки наступления все равно будут, на Украине полюбили задействовать ротные тактические группы с легкой бронетехникой», – отметил спикер.

Кроме того, на всех отвоеванных участках Россия создает новые рубежи обороны, что также сулит много трудностей противнику.

«Фортификация играет ключевую роль. У ВСУ больше не получится прорваться с наскока. Единственный простор, где можно свободно применять технику – это южно-донецкое, запорожское и херсонское направления. Но у херсонского направления есть естественная преграда в виде реки Днепр. То есть ВСУ могут попытаться вести наступление на юге, в сторону Угледара, Орехова. Но там все пространство мониторится, оно как на ладони», – отметил эксперт. «Зеленский продолжает мобилизацию, поэтому он говорит, что живой силы достаточно.»



Но для нового наступления нужны еще техника и боеприпасы, которых у ВСУ не хватает. С другой стороны, Зеленский хочет удержаться у власти. И если он не начнет наступление до ноября, то на Западе к нему потеряют интерес», – добавляет Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

По мнению эксперта, сейчас главная задача для ВСУ – это харьковское направление, «где они просто не должны допустить провала», и «громкие» атаки на других направлениях.

«Участившиеся атаки на Запорожскую АЭС – это ядерный шантаж европейских государств с требованием дать ВСУ больше денег и техники, включая авиацию. Но ВСУ все равно не получат превосходство в воздухе», – прогнозирует Кошкин.



Эксперт напомнил, что от прошлогоднего контрнаступления Украины ждали заметных результатов, в том числе «захода в Крым», о чем писал тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня никто не верит в заверения Зеленского о том, что «контрнаступ» будет успешным», – подчеркнул собеседник.



По словам Леонкова, «противник все время старается применять хитрую тактику, усиливая интенсивность на определенном направлении, чтобы провести генеральное наступление на другом».

«Так было в прошлом году, когда ВСУ не жалели сил и средств на штурм Артемовска, чтобы у нас сложилось впечатление о том, что именно там будет главный удар», – напомнил Леонков. «Существующая ЛБС на юге, которую называют «Линией Суровикина» – это эшелонированная оборона. ВСУ не смогли прорвать ее тогда и не смогут сейчас.»



Вероятность прорыва будет существовать лишь на тех участках, где такая линия не отстроена. Но даже под Волчанском и Липцами мы тоже успели построить рубежи обороны. Если противник пойдет там, то столкнется с множеством ограничений на применение техники из-за рельефа местности и других факторов», – подчеркивает Леонков.

«Важно и то, что у противника нет средств ПВО, которые могут бороться с нашими самолетами-носителями бомб ФАБ с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Где украинские средства ПВО? Мы их регулярно уничтожаем, как недавно антенну С-300», – считает эксперт.



Впрочем, Леонков не исключает, что ВСУ могут намеренно экономить свои ПВО для поддержки планируемого наступления.