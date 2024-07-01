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В Курской области сбили семь украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В Курской области сбили семь украинских БПЛА
© РИА Новости
"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах. Спасибо нашим защитникам! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

Система ПВО сбила девять БПЛА самолётного типа ВСУ над Брянской областью

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