В Курской области сбили семь украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах. Спасибо нашим защитникам! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.



Система ПВО сбила девять БПЛА самолётного типа ВСУ над Брянской областью