ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

© РИА Новости

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.



Также глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.