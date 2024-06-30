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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
© РИА Новости
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Также глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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