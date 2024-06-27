Белоусов «прогнал» американский беспилотник с Черного моря

Телеканал «Царьград» рассказал, что американский дрон-разведчик Global Hawk мог исчезнуть из нейтральных вод Черного моря из-за разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Канал утверждает, что инсайдеры начали говорить о неком «ультиматуме», якобы поставленном Россией.

Остин и новый глава Минобороны впервые поговорили по телефону 25 июня. Министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», заявили в российском ведомстве. Белоусов указал Остину на «опасность дальнейшей эскалации обстановки» на фоне поставок оружия ВСУ.

Пентагон: Остин обсудил с Белоусовым конфликт вокруг Украины

«Царьград» заявил, что беспилотник Global Hawk координировал атаки на Крым в течение нескольких месяцев. Однако 24 июня появилась информация, что российские истребители «сделали нечто, после чего БПЛА просто исчез». Источники канала предположили, что речь может идти о близком проходе истребителя-перехватчика МиГ-31. По версии «Царьграда», на фоне этого мог состояться «срочный созвон».

«Министры поговорили, а инсайдеры зашептались о некоем ультиматуме, который поставил Белоусов перед американским коллегой. Слухи слухами, а «Жнеца» [дрона - прим.ред] нет уже четыре дня», - подчеркнул канал.



«Царьград» отметил, что США могли принять решение, что лучше отвести дрон и избежать убытков. Один Global Hawk стоит не менее 200 миллионов долларов.