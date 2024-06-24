Дания сворачивает программу подготовки украинских пилотов

Дания перестанет готовить украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года. Об этом сообщил глава Минобороны страны Троэлс Лунд Поульсен, передает ТАСС.

В настоящее время в Дании проходят подготовку около 20 украинских пилотов.

«Мы не можем продолжать их обучение после 2024 года», — сказал Поульсен.



При этом, по его словам, Дания «еще может внести свой вклад» в обучение летчиков ВСУ, но уже в других странах, в том числе Румынии.

«Но пока не принято решение о том, как Копенгаген будет там помогать», — добавил он.



Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине

Напомним, что Дания намерена передать Киеву 19 истребителей F-16. Первые четыре из них должны прибыть на Украину уже «этим летом».