США передали Киеву новую гаубицу на шасси «Хамви»

Американская компания AM General передала Киеву гаубичный комплекс Hawkeye на шасси автомобиля Humvee («Хамви»). Об этом директор программы Майк Эванс рассказал в ходе мероприятия Fires Symposium, передает Army Recognition.

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«Недавно мы поставили на Украину мобильную гаубичную установку Hawkeye калибра 105 миллиметров. Мы отправили ее в апреле и проводили обучение в течение двух недель. Эта установка станет одной из первых систем с пониженной отдачей в бою. Ее отправят в бой для испытаний», — сказал Эванс.



Hawkeye предназначена для повышения мобильности и огневой мощи подразделений полевой артиллерии. Компактную установку на базе серийной машины M1152A1 с колесной формулой 4х4 можно транспортировать различными способами, включая переброску по воздуху.

Главной особенностью гаубицы стала новая технология управления отдачей, которая позволила установить мощное орудие на относительно легкой машине. Это позволяет установке оперативно менять позицию, снижая уязвимость от контрбатарейного огня.

Ранее в июне появилось видео, демонстрирующее применение российского самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва» на колесном шасси. Установку использовали для поражения противника в Харьковской области.