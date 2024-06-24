Руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) заявил, что на восточном направлении сложилась «довольно сложная» ситуация для ВСУ. Об этом он рассказал в интервью The Philadelphia Inquirer.

В интервью американской газете Буданов* говорил о проблемах, которые стоят перед Украиной. Он подчеркнул, что страна все еще сталкивается с нехваткой американского оружия.

«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», - заявил он.



Буданов* добавил, что поставки оружия и артиллерийских снарядов из США и ЕС теперь идут быстрее, чем несколько месяцев назад, но потребности Украины очень высоки и этих объемов ей не хватает. Также Буданову* задали вопрос, сможет ли Украина сохранить контроль над территориями в районе Часова Яра, города, расположенного на возвышенности и открывающего путь через степи к крупным промышленным городам.

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«Я воздержусь от ответа», - заявил Буданов*.



В Минобороны РФ 24 июня заявили об уничтожении скопления пехоты ВСУ у Часова Яра. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал 10 июня, что украинские силы потеряли более тысячи военных при попытке удержаться на востоке Часова Яра.

* внесен в перечень экстремистов и террористов в России