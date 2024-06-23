Ливанское шиитское движение «Хезболла» хранит огромное количество иранского оружия в главном международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на сотрудников аэропорта.

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Они утверждают, что члены движения подкупают таможенников и беспрепятственно проносят оружие иранского производства, например, ракеты Falaq, баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и взрывчатое вещество RDX.

В публикации отмечается, что ситуация усугубилась в октябре 2023 года, когда в регионе начался конфликт. Источник утверждает, что уже в ноябре большие коробки прибыли в аэропорт прямым рейсом из Ирана.

До этого министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль вскоре примет «необходимые решения» по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны радикального движения «Хезболла», при этом надеясь на поддержку так называемого мирового сообщества.