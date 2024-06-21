Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Адыгеей

Прошедшей ночью над Адыгеей ликвидировали несколько беспилотников.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе – в ауле Козет, поселке Новом и в поселке городского типа Яблоновском", – уточнил он.



При атаке никто из местных жителей не пострадал. Однако некоторые объекты в регионе получили разрушения. В частности, в Яблоновском зафиксировали повреждение крыши частного дома. Кумпилов заверил, что собственнику окажут помощь.

На местах падения беспилотников продолжают работать оперативные службы региона.

До этого в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА погиб сотрудник котельной. В связи с произошедшим губернатор региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших. Он также пообещал оказать семье мужчины необходимую помощь и поддержку.