Пять стран Европы обновили ядерный арсенал США

Соединенные Штаты находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала в пяти странах Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистера Бернетта.

По его словам, планируется заменить старые ядерные боеголовки ядерными боеголовками нового поколения. Это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире. Они не говорят об этом публично, но это обновление арсенала продолжается, отметил Бернетт.

США и Китай провели переговоры по ядерному оружию

Ранее организация призвала американские власти выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По данным ICAN, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.