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Пять стран Европы обновили ядерный арсенал США

Соединенные Штаты находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала в пяти странах Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистера Бернетта.

Пять стран Европы обновили ядерный арсенал США
© РИА Новости

По его словам, планируется заменить старые ядерные боеголовки ядерными боеголовками нового поколения. Это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире. Они не говорят об этом публично, но это обновление арсенала продолжается, отметил Бернетт.

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Ранее организация призвала американские власти выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По данным ICAN, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.

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