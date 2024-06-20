ВСУ обстреляли ракетами Мелитополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Мелитополю. Об атаке на город сообщила местная администрация, передает РИА Новости.

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Уточняется, что всего было выпущено четыре ракеты, все их сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Власти города добавили, что попытка атаки была совершена около 22:00 по московскому времени.

Ранее 20 июня сообщалось о массированной атаке ВСУ на Курскую область. Под обстрел попали семь населенных пунктов региона, в частности, село Гордеевка и поселки Новый Путь и Теткино. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах региона за день ликвидировали и обезвредили 13 украинских беспилотников.