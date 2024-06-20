Раскрыт срок готовности вертолетоносца «Иван Рогов»

Вертолетоносец «Иван Рогов» будет готов к морским испытаниям к концу 2027 года. Соответствующий срок ТАСС раскрыл источник в кораблестроительной отрасли.

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По его словам, первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец строится на керченском заводе «Залив» в интересах Тихоокеанского флота (ТОФ) согласно утвержденному графику, без каких-либо критических сбоев. Собеседник агентства на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024», проходящего в Кронштадте, заверил, что ТОФ получит корабль в 2028-м.

Источник добавил, что вертолетоносец получит возможность управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и безэкипажными катерами (БЭК), которые будут использоваться для ударных и разведывательных операций, а также поддержки действий десанта.

В июне 2023-го агентство со ссылкой на источник в военно-морской отрасли сообщило, что корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат БЭК.

В декабре 2021-го ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли написал, что «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» смогут нести разведывательные и ударные БПЛА вертолетного типа.