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ВСУ атаковали российское село

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Березовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали село Березовка Борисовского района
© Telegram/ Настоящий Гладков
«В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад», — написал Гладков.

По его словам, в результате пострадала жительница российского села. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали.

В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и дворовые постройки», — пояснил Гладков.

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