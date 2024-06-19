Москва может продолжать специальную военную операцию бесконечно, если союзники Киева на Западе не прекратят оказывать финансовую поддержку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского политика, лидер партии Reform UK Найджела Фараджа.

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«Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую потерю войск — вопрос открытый», — сказал он.



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По словам лидера партии, «Россия может продолжать вести боевые действия вечно». Фарадж при этом указал, что рано или поздно состоятся переговоры между Москвой и Киевом. Он также не исключил, что это может произойти в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре текущего года.

Киеву в таком случае придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий.