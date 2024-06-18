В Нидерландах назвали нового генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО в связи с тем, что его единственный соперник вскоре снимет свою кандидатуру.

Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на источники.

Словакия поддержит главного кандидата на пост генсека НАТО

В публикации отмечается, что Рютте останется единственным претендентом на должность нового генсека альянса. Его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, по словам источником, намерен в ближайшее время снять свою кандидатуру.