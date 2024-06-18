«Призрака Киева» похоронили в украинской столице

В украинской столице прошли похороны одного из сбитых «Призраков Киева» Валентина Коренчука, известного под позывным Бджоляр, передает Hromadske. Коренчук погиб в апреле 2024 года во время боевого вылета.

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Бджоляр числился в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации украинской армии. Эту бригаду 2022 году в прессе назвали «Призраки Киева». На счету Коренчука 80 боевых вылетов.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне проведения СВО был ликвидирован один из лучших летчиков ВСУ Денис Василюк. По словам журналиста, Су-27 украинского бойца потерпел поражение в воздушном бою с истребителем ВКС России.