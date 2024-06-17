Новую партию бомбардировщиков Су-34 передали в войска

Министерство обороны России получило очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК Ростех).

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"Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России", - заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.



По его словам, эти самолеты очень востребованы в зоне проведения специальной военной операции.

Перед отправкой в войска произведенные в Новосибирске самолеты прошли весь комплекс заводских испытаний.

Между тем предприятия ОАК продолжают наращивать выпуск самолетов. Для этого совершенствуются производство и бизнес-процессы, на заводы привлекают новых работников. К примеру, Новосибирский завод с начала года принял более 600 новых сотрудников, рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Напомним, что всепогодный фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение в 2014 году. Самолет имеет низкую радиолокационную заметностью. Бронированная двухместная кабина экипажа выполнена в виде единой бронекапсулы и обеспечивает размещение летчика и штурмана рядом.

Скорость полета - до 1900 км/ч. На 12 точках подвески самолет может нести боевую нагрузку массой до 8 тонн. Дальность действия - до 4000 километров.

Возможности самолета позволяют использовать перспективные авиационные средства поражения, обеспечить повышенную точность бомбометания и дальность поражения наземных и надводных целей.

В ходе СВО Су-34 регулярно уничтожают важные объекты ВСУ ударами крылатых ракет и бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. К примеру, накануне Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ, успешно поразив цель.