В США предрекли выход Турции из НАТО

Турция может выйти из НАТО и вступить в БРИКС, если Россия реализует план по созданию новой системы безопасности в Евразии. Об этом США в отставке Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

«Я думаю, что как только Турция присоединится к БРИКС и будет установлена независимая система евразийской безопасности [президента России Владимира] Путина, турки сразу покинут НАТО и пойдут в другом направлении», — заявил Риттер.



Путин прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

Бывший разведчик добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что «БРИКС — это будущее». По мнению Риттера, объединение переживает «этап фундаментального строительства своей рабочей структуры, и Анкаре будет выгодно стать частью этого процесса как можно раньше».

Риттер добавил, что НАТО пребывает в упадке в связи с уроном, который ему нанесли боевые действия на Украине. По его словам, альянс «получил смертельное ранение».

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. Он добавил, что обсудит этот вопрос с главами МИД стран, входящих в объединение, на встрече в России.