$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

В Ростовской области сбили несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Ростовской области.

Несколько беспилотников сбили над российским регионом
© РИА Новости

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

"Около 04:00 [мск] в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате происшествия в нежилом строении повреждено остекление.

Военные новости
Василий Голубев