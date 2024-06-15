Несколько беспилотников сбили над российским регионом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Ростовской области.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

"Около 04:00 [мск] в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки", - написал он.



По предварительным данным, пострадавших нет. В результате происшествия в нежилом строении повреждено остекление.