Названы особенности захваченного робота ВСУ

Роботизированная платформа THeMIS, которую в конце мая захватили российские военные, получила обеспечивающую до 15 часов автономной работы гибридную силовую установку. Особенности трофейной машины назвал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили несколько машин семейства THeMIS в 2022 году. Отмечается, что платформу выпускают в трех вариантах. Версия THeMIS Cargo позволяет доставлять до 1200 килограммов груза на передовую, а THeMIS Combat может нести различное вооружение, включая пулеметы, автоматический гранатомет и автоматическую пушку. Также существует робот THeMIS ISR, обеспечивающий подразделения информацией о ситуации на определенном участке фронта.

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«Российских специалистов в THeMIS интересует многое. Гибридная силовая установка, обеспечивающая длительную работу. Система управления и связанное с ней оборудование (конечно, для полного комплекта было бы неплохо захватить и пульт оператора, но главное все же — сама платформа). Легкое, но прочное бронирование, которое не обременяет и позволяет развивать немалую для наземных робототехнических комплексов скорость», — подчеркнул Коц.



Он допустил, что информацию, которую извлекут из трофея, смогут применять в изделиях российского военно-промышленного комплекса.

В мае стало известно, что российские бойцы захватили в зоне проведения спецоперации роботизированную платформу THeMIS Cargo. Гусеничная машина может развивать скорость до 20 километров в час.