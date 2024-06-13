В России озвучили цель удара по Борисполю

Удар российских сил по аэропорту в Борисполе нанес урон Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении этой атаки.

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«Каждый удар по украинской военной базе, военному городку и аэродрому приближает победу, поэтому эти удары еще будут наноситься. Говорить о том, что какой-то удар был очень важен и от него пошел перелом — так не бывает. Мы наносим урон живой силе и технике противника и двигаемся понемножку вперед. Это один из ударов, которой достиг цели», — сказал он.



Как сообщило украинское издание «Бабель», в Киевской области загорелся промышленный объект, у пожарных не получается справиться с огнем более суток. Возгорание началось из-за падения обломков, уточняет здание. В ликвидации участвуют 249 пожарных и 98 единиц техники.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что горящий объект — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь, которая была целью ракетного удара. В публикации говорится, что украинские власти пытались скрыть, что атакован был именно этот объект.