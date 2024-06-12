Появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" нанес удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Видео удара в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко.

По его словам, ОТРК "Искандер" поразил нескольких истребителей СУ-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующихся на аэродроме Миргород.

По результатам радиоперехвата было установлено: один истребитель восстановлению не подлежит, еще два истребителя "будут долго восстанавливать".

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные дарили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.

ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

10 июня российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск "Восток".

Военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе города Стрый Львовской области Украины.