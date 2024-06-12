Появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ
Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" нанес удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Видео удара в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко.
По его словам, ОТРК "Искандер" поразил нескольких истребителей СУ-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующихся на аэродроме Миргород.
По результатам радиоперехвата было установлено: один истребитель восстановлению не подлежит, еще два истребителя "будут долго восстанавливать".
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные дарили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.
ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
10 июня российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск "Восток".
Военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе города Стрый Львовской области Украины.