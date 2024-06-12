Над Крымом замечены самолеты-разведчики НАТО

В районе Крыма собираются самолеты разведки и управления Североатлантического альянса. В частности, замечены E-7T PEACE EAGLE ВВС Турции, E-3A Sentry (AWACS) НАТО, Р-8 Poseidon ВМА США. Треки полета бортов доступны на сервисе Flightradar.

Кроме того, для обеспечения топливом над Румынией кружит топливозаправщик KC-135R Stratotanker.

Напомним, что 21 января 2024 года самолет, принадлежащий ВМС США, находился в воздухе близ западного побережья Крыма во время атаки ВСУ на полуостров.

В Крыму предложили объявить беспилотники НАТО законными целями

По данным портала Flightradar, самолет взлетел с американской военно-морской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Ранее военный эксперт сообщил, что после начала спецоперации на Украине американские самолеты-разведчики сместились вглубь Черного моря, проводят разведывательные полеты, фиксируют цели и передают их украинским военным.