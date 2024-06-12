Российские военные уничтожили украинских диверсантов

Командир отделения сержант Вооруженных сил (ВС) РФ Андрей Быстров обнаружил и вместе со своими подчиненными уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

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Как отметили в ведомстве, тем самым военные предотвратили диверсию Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских подразделений. Численность диверсионной группы составляла до 10 человек. В министерстве добавили, что она скрытно перемещалась в лесопосадке.

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«Андрей занял выгодную позицию и открыл пулеметный огонь по противнику», — подчеркнули в Минобороны.



Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что украинские неонацистские ДРГ пытаются проникнуть в приграничные районы РФ.