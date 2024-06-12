Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

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«Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесет в эту инициативу 125 миллионов евро», — отметили в ведомстве Норвегии.



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Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины. Страна получит в том числе надводные дроны и беспилотники с функцией вида от первого лица.

Германия поставит Украине снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Новую военную помощь Киеву обещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.