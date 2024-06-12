Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битвы за территории. Об этом он сообщил в интервью SwebbTV.

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Берн осудил военную и финансовую поддержку Украины и подчеркнул, что люди делают неправильные выводы из этого конфликта. По его словам, российские военные не стремятся уничтожить украинских. Однако страны Запада наоборот обеспечивают Киев оружием и деньгами, выражая непонимание сложившейся ситуации.

«Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее сто миллиардов», — заключил аналитик.



Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) подготовили для Украины масштабный пакет помощи. О нем объявят 13 июня. Предполагается, что Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов России.